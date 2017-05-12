Tarkan'a evlilik yaradı!

Her yıl verdiği konserlerde fit görüntüsü ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren Tarkan'ın kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi.

Magazin - 12 Mayıs 2017 15:05
Tarkan'a evlilik yaradı!
Hayranı Pınar Dilek’le geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren Tarkan’a evlilik yaradı. Şu sıralar pop albümü için gecce-gündüz çalışarak stüdyodan çıkmayan Megastar, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir Reklam ajansında yaklaşık 4.5 saat toplantı yapan sanatçı, güneş gözlüğü ve şapkasıyla dışarı çıktı.

Sık sık Bodrum Mantı’dan hamur işi sipariş ettiği bilinen Tarkan’ın kilolu hali görenleri şoke etti. Giydiği fit kesim tişörtünden çıkan göbeği ve göğüsleriyle dikkat çeken Megastar, hazırlıkları devam eden albümünün oldukça yüksek maliyetli olduğu şeklindeki soruları kahkaha atarak yanıtsız bıraktı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tarkan, evlilik, kilo

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Seksler de artık dijital
  • Bahar Candan'ın şaşırtan değişimi
  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...
  • Rihanna, Karim Benzema'yı aldattı
  • Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca sosyal medyada didişti

Seksler de artık dijital

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
  • Arda, Cansel Çördük için ne dedi?
  • Kıvanç'tan Tuba açıklaması!
  • Bülent Ersoy'un pırlantalı aracı
  • Eser'e destek, Demet'e cevap verdi
  • Arif Akpınar 'Kilit' diyecek!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Oğlu için sevgilisinden ayrıldı!
  • Yılın annesi Bergüzar Korel
  • Beren Saat'in 'Tren'i durdu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel
  • Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
  • Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay
  • Acun Ilıcalı'dan Okan Bayülgen'e 'Nusret' göndermesi!
  • Ayrılık iddiaları doğru mu?
  • Gökçe Bahadır hamile mi?
  • Kerem Bürsin'den yeni anlaşma!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
TV'de Diriliş, sosyal medyada Cesur ve Güzel