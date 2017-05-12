Hayranı Pınar Dilek’le geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren Tarkan’a evlilik yaradı. Şu sıralar pop albümü için gecce-gündüz çalışarak stüdyodan çıkmayan Megastar, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir Reklam ajansında yaklaşık 4.5 saat toplantı yapan sanatçı, güneş gözlüğü ve şapkasıyla dışarı çıktı.
Sık sık Bodrum Mantı’dan hamur işi sipariş ettiği bilinen Tarkan’ın kilolu hali görenleri şoke etti. Giydiği fit kesim tişörtünden çıkan göbeği ve göğüsleriyle dikkat çeken Megastar, hazırlıkları devam eden albümünün oldukça yüksek maliyetli olduğu şeklindeki soruları kahkaha atarak yanıtsız bıraktı.
Kaynak:milliyet.com.tr
Tarkan'a evlilik yaradı!
Her yıl verdiği konserlerde fit görüntüsü ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren Tarkan'ın kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi.Magazin - 12 Mayıs 2017 15:05
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