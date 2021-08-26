Tarkan'dan aşı itirafı: "Geç oldu temiz oldu!"

Tarkan sosyal medyadan 'Geç oldu temiz oldu' paylaşımıyla koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

26.08.2021 21:10 Magazin

Tarkan'dan aşı itirafı: "Geç oldu temiz oldu!" Tarkan, Instagram hesabından koronavirüs aşısı olduğu görselle bir paylaşım yaptı. Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."

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