Tarkan'dan Atatürk paylaşımı!

Megsatar Tarkan, Instagram hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.

Magazin - 11 Mayıs 2017 15:09
Megastar Tarkan, Instagram hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı ve takipçilerini de Atatürk fotoğrafları paylaşmaya davet etti. Ünlü sanatçı, "fedige" hesabından yazılan şu sözleri takipçileriyle paylaştı:

“Atatürk'e edilen hakaretleri derin bir üzüntü ve hayretle izliyorum. Aynı topraklarda yaşadığımız bu insanlar unutmasınlar ki hayatlarını, ülkelerini ve böyle ulu orta konuşabilmelerini bile Atatürk'e borçlular. Hadi gelin bugün en sevdiğimiz Atatürk resimlerini paylaşarak #Ataturksevgimizbitmez diyelim. En güzel cevap bu olur.”

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