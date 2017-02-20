Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
Konseri için bedava bilet isteyen sosyetik isimlere Tarkan'dan tokat gibi yanıt geldi.
Magazin - 20 Şubat 2017 15:11
Önceki gecce Darüşşafaka yararına konser veren Tarkan'ı kızdırdılar..
'Megastar' Tarkan önceki gecce Darüşşafaka yararına sahneye çıktı ve hayranlarına unutulmaz bir gecce yaşattı.
Tarkan'ın konserde bedava davetiye isteyen sosyeteye tepki göstererek veto verdiği iddia edildi. Yardımsever kişiliği ile ön planda olan Tarkan, bu tavrı ile de taktir topladı.
Tarkan'dan Darüşşafaka yararına konser
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