Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı

Magazin - 02 Şubat 2017 16:50

Sosyal medyada perşembe günleri yapılan 'TBT' yani eski fotoğrafların paylaşılma akımına Megastar da katıldı.Tarkan "Şu havalara, bakışlara bakın:) Artist yaa" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.Tarkan'ın bu fotoğrafı kısa süreden binlerce beğeni aldı ve yorum aldı.