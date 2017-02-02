Tarkan'dan 'çocukluk' fotoğrafı
Megastar Tarkan, bugün hayranlarına bir sürpriz yaparak çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Magazin - 02 Şubat 2017 16:50
Sosyal medyada perşembe günleri yapılan 'TBT' yani eski fotoğrafların paylaşılma akımına Megastar da katıldı.
Tarkan "Şu havalara, bakışlara bakın:) Artist yaa" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Tarkan'ın bu fotoğrafı kısa süreden binlerce beğeni aldı ve yorum aldı.
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