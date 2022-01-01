Tarkan'dan dans şov! Megastar sahnede döktürdü!

Tarkan yeni yıla Mısır'da girdi. Burada bulunan bir otelde sahneye çıkan Megastar, konser öncesi sosyal medyadan bir video yayınlayarak takipçilerinin yeni yılını kutladı.Ardından hazırlıklarını tamamlayarak sahneye çıkan şarkıcı kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Tarkan şarkıları kadar danslarıyla da dikkat çekti. Gecceden görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Megastar'ın "Şımarık" isimli şarkıyı söylerken yaptığı dans gündeme geldi.