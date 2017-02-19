Tarkan'dan Darüşşafaka yararına konser

Tarkan, yılın ilk konserini İstanbul'da Darüşşafaka yararına verdi. Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen konserde Tarkan, en sevilen şarkılarını Darüşşafaka yararına seslendirdi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserde ünlü sanatçı, yaklaşık 6 bin kişiye unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Magazin - 19 Şubat 2017 12:30
Hayranları, konser boyunca Tarkan'a şarkılarında eşlik etti. Konserde seyircilere seslenen Megastar Tarkan, "Eski ve yeni şarkıları karışık söylüyorum ama sanmayın ki yeni albüm yolda değil. Üzerinde 3-4 yıldır çalıştığım bir pop albümü geliyor. Albüm konusunda içim çok rahat. Sizlere layık olacak şarkıların yer aldığı albüm geliyor. Yolda derken uzak sanmayın. Yeni pop albümüm sıcaklar gelince çıkacak" dedi.


Konserden elde edilen gelirle, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde sanat merkezi oluşturulacağı açıklandı. Açılacak Darüşşafaka Sanat Merkezi'nde piyano, keman, çello, saksafon, perküsyon odaları, şan eğitimi, resim, heykel atölyeleri ve drama salonunun bulunacağı belirtildi. Tarkan, 2-3 Mart tarihlerinde New York'ta, 5 Mart'ta ise Los Angeles'ta konser verecek.


Kaynak: DHA
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