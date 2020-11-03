Tarkan, Instagram hesabından yayınladığı gönderide arama kurtarma ekipleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Tarkan, şu ifadeleri kullandı:
* Memleketimizin dört bir yanından yardıma koşan, günlerdir canla, başla çalışan tüm arama ve kurtarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır.
* İnsanlığınız ve kalpten çabalarınızla ne güzel örnek oldunuz hepimize, ülkemize. Duygulandık, gurur duyduk çok. İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız.
Tarkan'dan deprem kahramanlarına mesaj!
Tarkan, yaşanan İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Tarkan, "Memleketimizin dört bir yanından yardıma koşan, günlerdir canla, başla çalışan tüm arama ve kurtarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.
03.11.2020 19:48 Magazin