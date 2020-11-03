Tarkan'dan deprem kahramanlarına mesaj!

Tarkan, Instagram hesabından yayınladığı gönderide arama kurtarma ekipleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.Tarkan, şu ifadeleri kullandı:* Memleketimizin dört bir yanından yardıma koşan, günlerdir canla, başla çalışan tüm arama ve kurtarma ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır.* İnsanlığınız ve kalpten çabalarınızla ne güzel örnek oldunuz hepimize, ülkemize. Duygulandık, gurur duyduk çok. İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız.