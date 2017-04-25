Önümüzdeki ay çıkaracağı pop albüm için gün sayan Megastar Tarkan’dan bir hamle daha geldi. Daha önce Kemerburgaz tarafında bir ev aldığı haberleri basına yansıyan Megastar, iddialara göre, yine Kemerburgaz’da bin metrekare büyüklüğünde bir ofis tuttu.
AYLIK KİRASI 30 BİN LİRA
İddiaya göre; Tarkan bundan sonra bütün işlerini buradan yürütecek, işlerini yürütmek için de bir ekip kuracak. Megastar’ın tuttuğu ofisin aylık kirası ise 30 bin lira, yıllık kira bedeli ise 360 bin lira olduğu gelen bilgiler arasında.
Kaynak:gunes.com
Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!
Kemerburgaz’da ev alan Tarkan şimdi de aynı yerde bin metrekarelik ofis kiraladı. Kirası dudak uçuklattı.Dedikodu - 25 Nisan 2017 11:44
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