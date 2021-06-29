Tarkan'dan #ElmalıDavası tepkisi!

Antalya'da 7 yaşındaki 10 yaşındaki iki kardeşin anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin tepkiler çığ gibi büyüyor. Bugün artan tepkiler üzerine bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.Bu açıklamaya Tarkan tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Megastar şu ifadeleri kullandı: