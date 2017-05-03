Tarkan'dan eşine övgü dolu sözler!

Magazin - 04 Mayıs 2017 08:00

Megastar Tarkan, 3 hafta önce gittiği Almanya’dan eşi Pınar Tevetoğlu’nu da alıp döndü.Oldukça keyifli görünen çiftin yorgun olması dikkat çekti. Eşine övgüler yağdıran Tarkan, “Kilolarla başımız dertte. Bu ara ikimiz de şişmanladık. Suçlu hanım. Çünkü çok güzel yemek yapıyor. Acil diyete girmemiz gerekiyor” dedi.