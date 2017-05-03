Megastar Tarkan, 3 hafta önce gittiği Almanya’dan eşi Pınar Tevetoğlu’nu da alıp döndü.
Oldukça keyifli görünen çiftin yorgun olması dikkat çekti. Eşine övgüler yağdıran Tarkan, “Kilolarla başımız dertte. Bu ara ikimiz de şişmanladık. Suçlu hanım. Çünkü çok güzel yemek yapıyor. Acil diyete girmemiz gerekiyor” dedi.
Tarkan'dan eşine övgü dolu sözler!
Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu’nu övgüler yağdırdı.Magazin - 04 Mayıs 2017 08:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tarkan, Pınar Tevetoğlu
MAGAZİN HABERLERİ
- Hadise'nin gizli teras buluşması!
- Arka Sokaklar oyuncuları geccelere aktı
- Televizyon dünyasının en ilginç karakterleri
- İşte Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın...
- Mine Tugay'ın Fas tatili
- Defne Samyeli, kızı Deren Talu'yla aynı okulda!
- Fİ'de Can Manay'a gazeteci şoku!
- Kısmetse Olur neden yayınlanmıyor? Yapımcıdan açıklama var!
- Podyumda yıldızlar geçidi!
- Asuman Doğulu'nun duygusal kına geccesi