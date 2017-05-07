Tarkan'dan evlilik yıldönümü kutlaması

Magazin - 07 Mayıs 2017 20:13

Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!

Tarkan'ın yeni imajı merak konusu oldu!

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabı Instagram'dan birinci evlilik yıldönümlerini kutladı.Tarkan, sosyal medya hesabından 4 adet fotoğrafın slayt şeklinde olduğu bir video yayınlayarak altına "Dün ilk evlilik yıl dönümümüzdü. Can Pınar'ımla daha nice yıl dönümlerine inşallah" notunu düştü.Tarkan'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Hayranları da Megastar'ın bu özel günlerini kutlayarak iyi dileklerini ilettiler.Geçtiğimiz yıl Tarabya'daki evinin bahçesinde sessiz sedasız Pınar Dilek’le nikah masasına oturan Tarkan, bir hafta sonra Almanya Köln’de düğün yapmıştı. Çiftin düğün töreni, Ren Nehri kıyısındaki Flora im Botanischen Garten adlı mekanda gerçekleşmişti.