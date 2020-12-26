Tarkan'dan güldüren 'Bruce T' paylaşımı!

Megastar Tarkan, bir sosyal medya uygulamasının yüz değiştirme efektiyle, kendi yüzünü efsane aktör Bruce Lee'nin canlandırdığı karakterle montajlayınca hayranlarının dikkatini çekti.

26.12.2020 15:57 Magazin

Tarkan'dan güldüren 'Bruce T' paylaşımı! Pandemi döneminde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Tarkan, bu defa takipçilerini şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Bir uygulamayla efsane aktör Bruce Lee’nin canlandırdığı karakterlerin yerine geçen Mega Star Tarkan, yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Bruce Lee’nin yüzünü video düzenleme programı ile kendi yüzü haline getiren Mega Star paylaştığı videonun altına “Bruce T” notunu düştü.

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