Tarkan’dan gülümseten paylaşım...

4,9 milyon takipçili Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan'ın imaj değişikliğine gitmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.Saçının ve sakallarının uzun olduğu bir halini sosyal medya hesabından paylaşan 48 yaşındaki sanatçının paylaşımı gülümsetti. Tarkan pozunun altına şöyle yazdı:“‘Ormanlar kralı Tarzan’ single’ım çok yakında sizlerle😁Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende.Ama yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin 💇🏻‍♂️😉Ve de yeni şarkılarla😘Çok özledim…”