Tarkan'dan Liya paylaşımı: "Baba kız kitap okuduk bugün"

Pandeminin ardından eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla birlikte Almanya'ya yerleşen ve yeni projelerinin hepsini askıya alan Tarkan vaktinin tümünü ailesiyle geçiriyor.Megastar, hafta sonu kızıyla kitap okurken çektiği bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Tarkan baba-kız verdikleri pozun altına şu satırları yazdı:"Baba kız kitap okuduk bugün Çok keyifliydi, çok tatlıydı. Ben kitap okumaya başladığımda Liya da hemen bir kitap alıp yanıma geliyor. Birlikte okuyoruz. Ailece de yapıyoruz bunu hep. Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor. Bu arada sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım. Nurlar içinde yatsın. Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu. Öğretileriyle hep ışık tutacak yolumuza ve kalbimizde yaşamaya devam edecek."