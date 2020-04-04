Tarkan'dan mesaj var: "Zaten biliyorsunuz ama..."

Megastar Tarkan'dan olay paylaşımlar!

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Tarkan: "Kimseden rant beklentim yok!"

Almanya'da bulunan evlerinde ailesiyle karantinaya giren Tarkan, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Evlerinde çekilen bir fotoğrafını yayınlayan megastar altına şu satırları yazdı:"Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.Baharlar, yazlar gelecek...Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.Herkese sabır diliyorum.”