Tarkan'dan mesaj var: "Zaten biliyorsunuz ama..."

Almanya'daki evinde karantinada olan Tarkan sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

04.04.2020 11:55 Magazin

Tarkan'dan mesaj var: "Zaten biliyorsunuz ama..." Almanya'da bulunan evlerinde ailesiyle karantinaya giren Tarkan, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Evlerinde çekilen bir fotoğrafını yayınlayan megastar altına şu satırları yazdı:

"Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.
Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.
Baharlar, yazlar gelecek...
Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:
Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum.”


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Tarkan:

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