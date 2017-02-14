Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!

Magazin - 14 Şubat 2017 21:29

Konser için Amerika'da bulunan Tarkan 14 Şubat'ı da eşi Pınar Tevetoğlu ile burada geçirdi. Başarılı şarkıcı eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın altına da Türkçe ve İngilizce olarak "Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun" yazdı..İşte Megastar'ın o paylaşımı: