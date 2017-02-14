Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!

Tarkan eşi Pınar Tevetoğlu ile çekilmiş mutlu bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Magazin - 14 Şubat 2017 21:29
Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
Konser için Amerika'da bulunan Tarkan 14 Şubat'ı da eşi Pınar Tevetoğlu ile burada geçirdi. Başarılı şarkıcı eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın altına da Türkçe ve İngilizce olarak "Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun" yazdı..

İşte Megastar'ın o paylaşımı:

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Bağlantılar: Tarkan, Pınar Tevetoğlu

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