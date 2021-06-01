Tarkan'dan tepki: Çifte standart hoş değil!

Müzik sektörünün kademeli normalleşme takvimine dahil edilmemesine bir çok sanatçı sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bu isimlerden birisi de Tarkan'dı. Önce arkadaşlarının konuyla ilgili mesajlarını sayfasında paylaşan Tarkan ardından kendi düşüncelerini aktardı.Tarkan şöyle yazdı:"Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü. Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı."