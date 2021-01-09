Tarkan'dan yeni klip: "Hodri Meydan"

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen konser görüntülerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan klibi kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşan Tarkan; “Madem konserlerde buluşamıyoruz o zaman bu kliple biraz hasret giderelim. Bu şarkı“10”albümümden en sevdiğim şarkılardan biridir bu arada. Hem 2020’den sonra 2021’e bi “Hodri Meydan” demek lazımdı :)” dedi.Söz ve müziği Tarkan’ın kendisine, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan “Hodri Meydan” şarkısı için yayınlanan klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım üstlendi.Hodri Meydan klibi ilk kez Tarkan YouTube kanalında ve eş zamanlı TV kanallarında 9 Ocak’tan itibaren izlenebilecek.