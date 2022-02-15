Tarkan’ın “Geççek” şarkısının teaserı yayınlandı!

Tarkan, uzun bir aradan sonra yayınlayacağı yeni şarkısının hazırlıklarına devam ederken, bir yandan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da yeni şarkısı için heyecanı arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının intro’sundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, bugün klibinden paylaştığı yeni görüntülerle heyecanın dozunu arttırdı.Şarkının video klibi ilk kez 17 Şubat’ta, Youtube Shorts iş birliği ile Tarkan Youtube kanalında yayınlanacak.Pek çok hitinde olduğu gibi sözü ve müziği Tarkan’a ait olan “Geççek”in düzenlemesi de yine Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği “Geççek”in mastering’i ise ABD’de bulunan Sterling Sound’da yapıldı.Yönetmenliğini İrfan Yıldırım’ın, yapımcılığını Anima İstanbul’un, prodüksiyonunun ise Anima İstanbul ve Hitt Müzik ortaklığı ile yapıldığı video klibin 4 gün süren çekimleri İstanbul’da 20’den fazla lokasyonda, yaklaşık 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.