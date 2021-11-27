Tarkan'ın hayatı belgesel oluyor! Arşivini açacak

Pandemi nedeniyle 1,5 yıl aranın ardından yurda dönen Tarkan, kolları sıvadı. Önce bir firmayla reklam anlaşması yapan sanatçı, sonrasında çıkaracağı single için stüdyoya girerek hummalı bir çalışmaya başladı. Megastar şimdi de hayatının belgesel filmi olması için Netflix'le anlaştı. İşte detaylar...

27.11.2021 14:14 Magazin

Tarkan'ın hayatı belgesel oluyor! Arşivini açacak Tarkan, hayatının belgesel olması için Netflix'ten gelen teklifi kabul etti. Sanatçı, yapım ekibiyle hummalı bir çalışmaya girmeye hazırlanıyor.

Salih Bademci'den Tarkan şarkısı

Salih Bademci'den Tarkan şarkısı



Megastar, yapım için kendi özel arşivini açtı. Kasasında olan eski VHS'de video görüntülerini çıkaran Tarkan, konserleri ve özel yaşamının olduğu kayıtları dijitale çevirmesi için güvenilir bir merkez arıyor. Tüm ekibini seferber eden Megastar, arşivi için özel bir önlem daha aldı. Belgesel için vereceği kayıtlarda istemediği görüntülerin kimsenin eline geçmesini istemeyen sanatçı, montaj için özel olarak 4 kişilik ekip kurarak görevlendirdi.

Tarkan sosyal medyanın diline düştü:

Tarkan sosyal medyanın diline düştü: "Semt bizim ev kira"



Tarkan'dan romantik paylaşım: “Bir yanımda can Pınar’ım...

Tarkan'dan romantik paylaşım: “Bir yanımda can Pınar’ım..."
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