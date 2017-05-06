Tarkan'ın yeni imajı merak konusu oldu!

Tarkan, yaza çıkaracağı albümünü tamamlarken yeni albümünde nasıl bir imaj ile hayranlarının karşısına çıkacağı da merak konusu oldu.

Magazin - 07 Mayıs 2017 05:00
Tarkan'ın yeni imajı merak konusu oldu!
Tam 4 yıldan bu yana pop müzik albümü için çalışmalarını sürdüren Tarkan, sonunda yeni albümünü bitirdi. Albümün tamamlandığını aranjör Ozan Çolakoğlu duyurdu.

Çolakoğlu, “Albüm bitti. Tüm şarkılar yeni ve albümün adı da belli” ifadelerini kullandı.

Tarkan, pop şarkıların yer aldığı son albümü ‘Adımı Kalbine Yaz’ı 2010 yılında çıkarmış, 2016 Mar t ayında da Türk sanat müziği eserlerinden oluşan “Ahde Vefa”yı yayınlamıştı.

Tarkan’ın son albümünde 15 şarkının yer alacağı duyurulmuştu. Şubat ayında Darüşşafaka yararına konser veren Tarkan, “Dört yıldır çalıştığım pop albümümü sıcaklar gelince çıkaracağım. Şarkılar size layık olacak” açıklaması yapmıştı.

İMAJI MERAK KONUSU
Öte yandan her albüm çalışmasında imajını yenilemesiyle bilinen Tarkan’ın bu kez nasıl bir belirleyeceği hayranlarının merak konusu oldu.

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