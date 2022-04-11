Koç’un çocukken Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki tütün tarlasında kurduğu menajerlik hayallerinden başlayıp, Ünlü kulislerine uzanan yolculuğunu anlatttığı kitapta konserlerde yaşanan ilginç anlar, anılarda kaleme alınmış. Eylül ayında okurlarla buluşacak olan kitap, şimdiden merak konusu.
Tarladan turneye
Uzun yıllardır Menajerlik ve Organizatörlük yapan; Hakkari’den, Edirne’ye, Avustralya’dan Kanada’ya kadar binlerce başarılı konser organizasyonuna imza atan İbrahim Koç, hayatını kitaplaştırıyor.
11.04.2022 18:11 Kültür-Sanat
Koç’un çocukken Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki tütün tarlasında kurduğu menajerlik hayallerinden başlayıp, Ünlü kulislerine uzanan yolculuğunu anlatttığı kitapta konserlerde yaşanan ilginç anlar, anılarda kaleme alınmış. Eylül ayında okurlarla buluşacak olan kitap, şimdiden merak konusu.