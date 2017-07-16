Tatilciler havuz aktiviteleriyle serinledi

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler havuz aktivitelerinde serinledi. Sörf tahtasına çıkıp birbirlerini düşürmeye çalışan tatilciler 'havuza en güzel atlama' yarışmasında eğlendi.

Yaşam - 16 Temmuz 2017 12:46
Tatilciler havuz aktiviteleriyle serinledi
Hava sıcaklığının 40 derece civarında hissedildiği Kemer'de yerli ve yabancı tatilcileri serinletebilmek için deniz ve havuzlarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kemer merkezde bulunan Asdem Park Otel'deki animasyon ekipleri müşterilere yönelik havuz aktiviteleri yaptı. Sörf tahtalarına çıkan erkek ve kadın tatilciler 'makarna' adı verilen süngerlerle birbirlerine vurarak suya düşürmeye çalıştı.

Oyunlarda kazanan ekiplere çeşitli hediyeler verilirken, havuz oyunları bunlarla sınırlı kalmadı. Havuza atlayarak en fazla su çıkarma ve estetik atlama oyununa katılanlar hem yarışmacıları hem de izleyenleri güldürüp eğlendirdi.

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DHA
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Bağlantılar: Antalya, tatil, Kemer

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