Tatilciler havuz aktiviteleriyle serinledi

Yaşam - 16 Temmuz 2017 12:46

Hava sıcaklığının 40 derece civarında hissedildiği Kemer'de yerli ve yabancı tatilcileri serinletebilmek için deniz ve havuzlarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kemer merkezde bulunan Asdem Park Otel'deki animasyon ekipleri müşterilere yönelik havuz aktiviteleri yaptı. Sörf tahtalarına çıkan erkek ve kadın tatilciler 'makarna' adı verilen süngerlerle birbirlerine vurarak suya düşürmeye çalıştı.Oyunlarda kazanan ekiplere çeşitli hediyeler verilirken, havuz oyunları bunlarla sınırlı kalmadı. Havuza atlayarak en fazla su çıkarma ve estetik atlama oyununa katılanlar hem yarışmacıları hem de izleyenleri güldürüp eğlendirdi.DHA