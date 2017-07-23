Tatile Kenan engeli!

Önceki akşam arkadaşı Burçin Terzioğlu ile Bebek’teki bir kuaför çıkışında görüntülenen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun işleri nedeniyle bu yaz tatil yapamadıklarını söyledi.

Magazin - 23 Temmuz 2017 09:00
Tatile Kenan engeli!
Sinem Kobal, önceki akşam oyuncu arkadaşı Burçin Terzioğlu ile Bebek’teki bir kuafördeydi.

Çıkışta soruları yanıtlayan Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun işleri nedeniyle bu yaz tatil yapamadıklarını söyledi: “Henüz tatile gidemedim. Kenan’ın yeni filmi var, o nedenle çok yoğunuz.”

Burçin Terzioğlu ise tatile sevgilisi İlker Kaleli ile çıktığını belirtip “Tatilimiz gayet güzel geçti. Ben döndüm ama İlker hâlâ tatilde” dedi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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