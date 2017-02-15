"Tatlım Tatlım"ın fragmanı ve afişi hazır!

Sinema - 15 Şubat 2017 12:06

İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi “Tatlım Tatlım”ın ilk teaserı yayınlandığı günden beri sinemaseverler tarafından büyük merak uyandırdı.Fragmanının çıkmasını dört gözle bekleyen hayranları filmin oyuncularının sosyal medya hesapları altına fragmanın ne zaman yayınlanacağına dair yazdıkları yorumlarla oyuncuları mesaj yağmuruna tuttu.Beyazperdede yaşanacak kahkaha tufanının habercisi olan fragman ilk olarak BKM’nin sosyal medya ve YouTube hesapları üzerinden yayınlandı.Afişi de hazırlanan film şimdiden sinemaseverlerin radarına girdi…Aylin Kontente ve Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin ve Çağlar Çorumlu, Gupse Özay ve Fatih Artman, Şebnem Bozoklu ve Serkan Keskin’in çift olarak yer aldığı film, afişinde de yer alan slogan gibi “Sizin Aşka İşiniz Yok Mu?” dedirtecek. “Tatlım Tatlım” 17 Mart’ta sinemalarda…VİDEO İÇİN TIKLAYIN