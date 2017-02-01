“Tatlım Tatlım”ın ilk teaserı yayınlandı!

Sinema - 01 Şubat 2017 16:14

4 FARKLI ÇİFT 4 FARKLI İLİŞKİİlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi “Tatlım Tatlım” yakında sinemalarda…