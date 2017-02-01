İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi “Tatlım Tatlım” yakında sinemalarda…
“Tatlım Tatlım”ın ilk teaserı yayınlandı!
Başrollerini, Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin’in paylaştığı, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği BKM filmi “Tatlım Tatlım”ın ilk teaserı yayınlandı.Sinema - 01 Şubat 2017 16:14
4 FARKLI ÇİFT 4 FARKLI İLİŞKİ
İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi “Tatlım Tatlım” yakında sinemalarda…
İlişkilerin çeşitli aşamalarında yaşananları kadın ve erkek ekseni üzerinden eğlenceli bir dille anlatan, kendilerini olayların akışına bırakmış dört çiftin hikayesi “Tatlım Tatlım” yakında sinemalarda…
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