Taylor Swift'ten bebek açıklaması!

İşte 2019 yılının en çok kazanan müzisyenleri!

Taylor Swift, hayatını anlatan 'Miss Americana'da özel açıklamalarda bulundu.Üç yıldır Joe Alwyn ile aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, "Bir yanım yaşlandığımı söylüyor, bir yanım da bebek doğurmak gibi yetişkinlerin yaptığı şeyler için henüz hazır değilsin diyor" dedi.Ünlü şarkıcı, "Kadınlar sosyal ortamlarda rahatsızlıklarını ne kadar çok dile getirse, mesela bir partide daha yeni 25 yaşına girmiş birine ‘Ee, ne zaman bir aile kuruyorsun’ gibi sorular soran insanların tavırları da kaba olarak algılanacak ve bir sosyal kural halini alacak." diyerek sosyal baskıyı eleştirdi. Swift, "Şunu söylemeye hakkımızın olması güzel bir şey; ‘Hey şunu bil diye söylüyorum, bizler kuluçka makinelerinden fazlasıyız’. Sadece 20’li yaşlarının ortasında ve bir kadın olduğu için birine bunu sormaya hakkın yok" dedi.