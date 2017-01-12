TBMM Genel Kurulu'nda 6. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, dün saksıların, sandalyelerin havada uçuştuğu, vekillerin yaralandığı kavgaların gölgesinde toplandı.

Yaşam - 12 Ocak 2017 22:41

Vekillerin gündeminde de dünkü kavga vardı. Öte yandan dün gece Genel Kurulda yumruklaşmaya varan kavga sırasında yerinden sökülen kürsünün Genel Kurul saatine kadar tamiratı yapıldı. Öte yandan, 6. madde akşam saatlerinde 343 oy ile kabul edildi.



Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi 343 oy ile kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi, 137’si ret, 2’si boş, 1’i geçersiz olmak üzere 343 oy ile kabul edildi.



Kaynak:hurriyet.com.tr

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