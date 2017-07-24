Tehlikeli kadın Derin!

Açelya Topaloğlu, yeni dizisi “Meryem”de teklikeli bir karakter ile ekrana gelecek.

Dizi - 24 Temmuz 2017 22:00
Tehlikeli kadın Derin!
Güzel oyuncu Açelya Topaloğlu, Kanal D’nin yeni dizisi “Meryem”le izleyici karşısına çıkacak.

Dizide oyuncu, aşkı uğruna her şeyi yapabilecek tehlikeli bir kadın olan Derin’e hayat verecek. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizide Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş da rol alıyor.

Meryem, 2 Ağustos Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
  • ''Tolga Karel oğlunu gazetede görüyor''
  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi
  • Birce Akalay oyunculuğu bırakıp o sektöre mi el atıyor?
  • Fulden Uras’ın acı günü

Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yeni dizilerinden ilk kare geldi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Ünalmış sesiyle büyüledi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • No: 309 final mi yapacak?
  • Kıvanç Tatlıtuğ 'vampir' mi oluyor?
  • Siyah İnci için geri sayım başladı!
  • 3 Adam'a bir şans daha!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Barış Arduç ve Gupse Özay tatilde!
  • Selin İmer hamile mi? Mustafa Ceceli açıkladı!
  • İşte Merve Sevi'nin nikah davetiyesi!
  • Alişan düğünde ön masaları satacak!
  • Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!
  • Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Fahriye Evcen'den 6 milyon teşekkürü!
Barış Arduç ve Gupse Özay tatilde!