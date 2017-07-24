Güzel oyuncu Açelya Topaloğlu, Kanal D’nin yeni dizisi “Meryem”le izleyici karşısına çıkacak.
Dizide oyuncu, aşkı uğruna her şeyi yapabilecek tehlikeli bir kadın olan Derin’e hayat verecek. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizide Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş da rol alıyor.
Meryem, 2 Ağustos Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.
Tehlikeli kadın Derin!
Açelya Topaloğlu, yeni dizisi “Meryem”de teklikeli bir karakter ile ekrana gelecek.Dizi - 24 Temmuz 2017 22:00
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