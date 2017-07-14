Haftanın her günü Setur Marina'dan demir alarak Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya ulaşıp yüzme molası veren, ardından Sıçan Adası açıklarına gelerek demir atan gezi teknesinde eğlence bir an mola vermiyor.Saat 09.00'da demir alan tekne, saat 16.00'da limana geri yanaşıyor. Denizde kaldığı 7 saat boyunca doyasıya eğlencenin yaşandığı teknenin en dikkat çekici yanı ise düzenlenen köpük partileri. Teknenin ortasında bulunan dans pistinde yapılan köpük partisi, DJ'in müzikleri eşliğinde gerçekleşiyor. Her yaştan turist bembeyaz köpükler arasında gönlünce eğleniyor. Çocuklar etraflarını saran köpük arasında sevinç çığlıkları atıyor, yetişkinler ise eşleriyle birlikte dans edip eğlencenin keyfine varıyor.
Günler öncesinden rezervasyon yapılan mavi yolculuğa 500-600 kişi katılıyor. Teknede bulunan jakuzi ise seyir halindeyken serinlemek isteyenler için hazır bekletiliyor.
KAYNAK: DHA
Teknede köpük köpük eğlence
ANTALYA'da her gün Setur Marina'dan demir alan 600 kişilik lüks gezi teknesi, tatilcilere eğlence imkanı sunuyor. Teknede DJ müzik eşliğinde köpük partileri düzenleniyor. 7'den 70'e her yaştan tatilci köpük içinde dans edip eğleniyor.Yaşam - 14 Temmuz 2017 17:42
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