Teknoloji devlerinden Trump'a tavır

Teknoloji devlerinden Trump'ın ülkeye giriş yasağına karşı ortak tavır..

Teknoloji - 07 Şubat 2017 16:39
Teknoloji devlerinden Trump'a tavır
Aralarında Google, Apple ve Microsoft’un da olduğu yüze yakın teknoloji devinin imzaladığı bildiri Trump’ın yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararname ile ilgili olarak temyiz mahkemesine sunuldu.

Teknoloji devlerinin imzalayarak bölge temyiz mahkemesine sundukları bildiride ABD’ye giriş yasağının ‘Amerikalı şirketlere önemli zararlar vereceği’ vurgulandı.

Donald Trump’ın yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişlerini geçici olarak yasaklayan kararnamesinin hemen ardından Seattle Federal Mahkemesi Washington ve Minnesota Eyaletleri’nin başvurusu üzerine kararnameyi geçici olarak durdurmuştu.

Teknoloji devlerinin San Francisco Federal Mahkemesi’ne ilettikleri bildiride ‘‘Kararname, Birleşik Devletler’in adaletli ve öngörülebilir göçmen yasalarını kontrol eden prensiplerden sapmayı temsil ediyor.Bu kararname işdünyasında, yenilenme ve büyümede büyük zarara neden olur’’ denilerek, Fortune’nın 500 listesinde ‘200 şirketin göçmenler ve onların çocukları tarafından’ kurulduğunun altı çizildi.

Bildiriyi imzalayan şirketler arasında Chobani adlı yoğurt markasıyla tanınan Türkiye kökenli işadamı Hamdi Ulukaya’nın şirketi de bulunuyor.


Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TEKNOLOJİ HABERLERİ

  • Lenovo K6 Note'un yeni özellikleri
  • WhatsApp'a mesaj silme özelliği
  • Son teknoloji oyuncaklar
  • Gaming İstanbul 2017
  • 48 saatte 56 oyun geliştirildi
  • IPhone'lara 'dolar' zammı!
  • YouTube'ta 'porno' şoku!
  • InstaStory'de reklam dönemi
  • Samsung S8 işte böyle olacak!
  • Uçan hoparlör görücüye çıkıyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Helin, tükürdüğünü yaladı!
  • Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür
  • Alina Boz'a sevgilisi Burak Yörük'ten yardım...
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İstanbullu Gelin 1. bölüm 1. fragmanı
Helin, tükürdüğünü yaladı!

EN POPÜLER HABERLER

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Ebru Şallı'dan 'Sevgililer Günü' tüyosu
  • Kemal herkesi güldürdü: Cem Yılmaz'ın oğluyum
  • Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
  • 'Ben Söylerim'den kötü haber!
  • İpek Erdem isyan etti
  • Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!