TeknoSA yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü

Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası TeknoSA, kendi markası Preo ile satışa sunduğu akıllı telefonunun üçüncü neslini piyasaya çıkardığını duyurdu.

Teknoloji - 20 Temmuz 2017 21:01

Yeni özellikler eklendiği belirtilen Preo P3, 21 Temmuz itibariyle TeknoSA mağazalarında ve teknosa.com'da satışa sunuldu.



Birinci ve ikinci versiyonu tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören Preo P3'e yeni özellikler eklendi. 5 inçlik ekrana sahip Preo P3, 1.2 GHz dört çekirdekli işlemci, 2350 mAH’lik güçlü bataryası ve çift arka kameraya sahip. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızaya sahip Preo P3’te ayrıca, çift SIM kart kullanabilme özelliği bulunuyor.



FİYATI BELİRLENDİ

Silver ve gold rengi kapak seçenekleriyle TeknoSA mağazaları ve teknosa.com’da yerini alan Preo P3 akıllı telefonun fiyatı ise 799 TL olarak belirlendi. TeknoSA lansman döneminde 3 ay boyunca, Preo P3 ile birlikte 39 TL değerindeki Tivibu Go Süper Paketini de kullanıcılara hediye edeceğini açıkladı. Ayrıca yine aynı dönemde 24 ay taahhütle Teknosacell hattı alanlar Preo P3 akıllı telefona peşin fiyatına 12 ay taksitle sahip olabilecek.



DHA

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