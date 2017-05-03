Televizyon dünyasının en ilginç karakterleri

Türk televizyonları neredeyse her gün başka bir ilginçliğe ev sahipliği yapıyor. İzleyiciler ise, 'Bu da kim yahu' demekten kendilerini alamıyor. İşte son dönemde televizyona çıkan en ilginç karakterler...

Magazin - 04 Mayıs 2017 04:00

İşte Benim Stilim yarışmacısı 'Bahar Candan'

Ekranların sevilen programı İşte Benim Stilim'de uzun süredir yarışan Bahar Candan, 19 yaşında genç bir kadın. İlk olarak 2015 yılında aynı programda yarışan ablasının sahnesine konuk olmuştu. Sonra 2016 yılında kendisi yarışmaya katıldı. Ve o andan itibaren de, girdiği tartışmalar ve garip tavırlarıyla hem jüri üyelerini hem de izleyenleri tam anlamıyla bezdirdi. Programın 6. sezonunun finalinde 2. olduğu için stüdyoyu terk etmiş, sonraki sezon ise yeniden yarışmaya katılmıştı. En çok konuşulan görüntülerinden biri de, saçlarını kestirdikten sonra "Saçlarımı çok özlüyorum, bunalımdayım" açıklaması eşliğindeki garip ağlamasıydı. 19 yaşındaki Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyor ve avukat olmak istiyor.



Önce Kısmetse Olur, sonra Survivor'da yarışan 'Eser West'

Eser West ilk olarak Kısmetse Olur programında gelin adayı Cansel ile yaşadığı aşk ile tanındı. Yarı Amerikalı aksanı ve abartılı tavırlarına ise, izleyenler kısa zamanda alıştı. Programın sunucusu ile katıldığı Beyaz Show'da, Kısmetse Olur'un sonunu söylemek gibi bir gafta bulundu. Bu programdaki popülaritesini kaybetmesinin ardından kendisi bir kez daha Survivor ile ekranlara geldi. Ancak Survivor macerası da fazla sürmedi, çünkü oradan da yayın sırasında geçirdiği sinir krizi sebebiyle ayrılmak durumunda kaldı.



Zuhal Topal'la programındaki gelin adayı 'Songül'

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programında eş adayını arayan Songül, tarifsiz bir özgüvenle seslendirdiği şarkılarla gündem oldu. Ancak ne yazık ki aradığı aşkı bir türlü bulamıyordu. Sürekli değiştirdiği peruklar ve söylediği şarkılarla hafızalara kazınan genç kadın, kısa bir süre önce Esra Erol'un sunduğu evlilik programında bir damat adayına talip oldu ve yarışmadan evlenerek ayrıldı.



Aynı programı trolleyen 'Korcan Cinemre'

Korcan Cinemre, Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programında bir gelin adayına talip olarak katıldı. Gelin adayına verdiği birbirinden komik cevaplar ve rahat tavırlarıyla herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Ancak daha sonra kendisinin programı trollemek için katıldığı ortaya çıktı. Hatta Cinemre, daha önce de birçok programa aynı amaçla katılmış ve birbirinden komik anların yaşanmasına neden olmuştu.



Kelime Oyunu yarışmasının rekortmeni 'Yusuf Dinçer'

Yusuf Dinçer isimli yarışmacı, Kelime Oyunu'nda sergilediği performansla, yarışmanın en çok konuşulan ismi olmuştu. Dinçer 14 soruyu 23 saniyede bilerek yarışmanın sunucusu İhsan Varol başta olmak üzere, tüm izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. 25 yıldır bulmaca çözdüğünü söyleyen yarışmacı, başarısını hem bu merakına hem de çok fazla kitap okumasına bağladı. Ve zekasıyla Türk televizyon dünyasının son yıllarda en akılda kalan isimlerinden biri olmayı başardı.

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