Türk Tabipleri Birliği (TTB), 'Sabahın Sultan’ı Seda Sayan’ programında dans eden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.
TTB tarafından İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
* “Sabahın Sultanı Seda Sayan” adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat’ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz.
İşte olay olan o dans:
Televizyon programında dans eden doktora inceleme talebi!
Sabahın Sultan’ı Seda Sayan’a çıkarak dans etmesiyle sosyal medyada gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’a TTB’den inceleme talebi geldi.
29.09.2021 17:40 Magazin