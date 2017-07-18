TEM İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapatılacak...

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları için 24 Temmuz’dan itibaren 1 ay ulaşıma kapatılacak.

Diğer Haberler - 18 Temmuz 2017 18:28
TEM İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapatılacak...
Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Abant Kavşağı- Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikametinde üst yapı onarımı yapılması amacıyla, 24 Temmuz tarihinde çalışmaya başlanacak olup 24 Ağustos tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Bu tarihler arasında Ankara- İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D- 100 devlet yoluna yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı’ndan TEM Otoyoluna tekrar katılım sağlanacaktır" denildi.

DHA
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