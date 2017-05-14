Ünlü şarkıcı Teoman, dün gecce Karaköy'de bir mekanda eğlendi.
Teoman, mekandan saat 05.30’da üç kadınla ayrıldı. Şarkıcı, muhabirleri görünce panikleyen kadınlara “Siz kaşındınız kızlar. Ben size arkadaki taksiyle beni takip edin demiştim” dedi. O sırada gülmeye başlayan taksi şoförü de Teoman’ın gerginliğinden nasibini aldı.
Ünlü rockçı, şoföre “Ne gülüyorsun sürsene, yakalandık!” diye uyardı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Teoman: Siz kaşındınız kızlar...
Karaköy'de bir mekanda eğlenen ve çıkışta üç kadınla yakalanan Teoman, muhabirleri görünce panikleyen kadınlara “Siz kaşındınız kızlar” dedi.Magazin - 15 Mayıs 2017 07:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MAGAZİN HABERLERİ
- Murat Boz: Aslı’yı sormasınlar, yoksa...
- Bensu Soral trafikte magandaların tacizine mi uğradı?
- Ayşe Hatun Önal'dan 24 saat kararı!
- Yılmaz Morgül'den hodri meydan!
- Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!
- Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu!
- İçerde'de savaş kızışıyor!
- Erdal Beşikçioğlu, Adı Efsane'den ayrılıyor mu?
- Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi!
- Birce Akalay, Can Tunalı'yla ilk kez görüntülendi