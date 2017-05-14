Teoman: Siz kaşındınız kızlar...

Karaköy'de bir mekanda eğlenen ve çıkışta üç kadınla yakalanan Teoman, muhabirleri görünce panikleyen kadınlara “Siz kaşındınız kızlar” dedi.

Magazin - 15 Mayıs 2017 07:00
Teoman: Siz kaşındınız kızlar...
Ünlü şarkıcı Teoman, dün gecce Karaköy'de bir mekanda eğlendi.

Teoman, mekandan saat 05.30’da üç kadınla ayrıldı. Şarkıcı, muhabirleri görünce panikleyen kadınlara “Siz kaşındınız kızlar. Ben size arkadaki taksiyle beni takip edin demiştim” dedi. O sırada gülmeye başlayan taksi şoförü de Teoman’ın gerginliğinden nasibini aldı.

Ünlü rockçı, şoföre “Ne gülüyorsun sürsene, yakalandık!” diye uyardı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Teoman, Karaköy

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