Teoman yine şaşırttı: "Ben size küsüm"

Teoman'dan hayranlarına: "Sakın üzülmeyin"

İşte Teoman'ın yeni aşkı!

Teoman çocukluk halini paylaştı

Teoman önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü rock'çı magazin muhabirlerinin sorularını “Bana bir şey sormayın, ben size küsüm” diyerek yanıtlamadı. Teoman'ın geçtiğimiz günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberler magazin gündemine gelmişti. Şarkıcı daha sonra “Emekliye ayrılmıyorum, konserleri azaltacağım” diyerek çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Teoman'ın magazin basınına neden küstüğü ise merak konusu oldu.