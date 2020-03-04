Teoman yine şaşırttı: "Ben size küsüm"

Teoman kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerinin sorularını "ben size küsüm" diyerek geri çevirdi.

04.03.2020 12:33 Magazin

Teoman yine şaşırttı: "Ben size küsüm" Teoman önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü rock'çı magazin muhabirlerinin sorularını “Bana bir şey sormayın, ben size küsüm” diyerek yanıtlamadı. Teoman'ın geçtiğimiz günlerde tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberler magazin gündemine gelmişti. Şarkıcı daha sonra “Emekliye ayrılmıyorum, konserleri azaltacağım” diyerek çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Teoman'ın magazin basınına neden küstüğü ise merak konusu oldu.


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