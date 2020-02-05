Teoman'dan hayranlarına: "Sakın üzülmeyin"

Ünlü şarkıcı Teoman, geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta yaptığı “Bu seneyi dinlenerek geçireceğim. Yoğun çalışmak istemiyorum. Son yedi yıldır yoğun geçti ve artık yarı emekli pozisyonunda olacağım. Albüm de yapmayacağım, single çıkaracağım” açıklaması hayranlarını endişelendirmişti.'Tükenmişlik sendromu'na yakalandığı düşünülen ünlü şarkıcı, konserde “Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Ben sadece son senelerde çok çalıştığımı, yorgun olduğumu ve 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emeklilik yaşayacağımı söyledim. Bu sene az ve öz konser vereceğim. Yani konserlerimi azaltacağım, o kadar.” açıklamasını yaparak hayranlarını rahatlattı.