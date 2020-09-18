Tepki ve Allame’den beklenen düet!

Dinleyicilerin uzun süredir bir arada görmek için beklediği ikilinin yeni single’ının söz ve müziği Tepki ve Allame, düzenlemesi ise Glam imzası taşıyor.Geçtiğimiz aylarda Ceza ile birlikte “Yak” şarkısını yayınlayarak büyük beğeni toplayan Tepki, bu sefer de Allame ile hazırladığı “Emoji” ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekeceğe benziyor.Tepki & Allame “Emoji” adlı single tüm dijital platformlarda yayında.