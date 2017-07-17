Terim'in damadının ablası Alaçatı'daki kavgayı anlattı...

İzmir'in Çeşme İlçesi’nde, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumaları ile Adana Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahaddin Aydoğdu ve lokanta çalışanları arasında yaşanan kavganın ardından Terim cephesinden ilk açıklama geldi. Terim'in damadının ablası ve restoran ortağı yaşananları anlattı.

Diğer Haberler - 17 Temmuz 2017 18:46

Fatih Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin’in ablası ve işyeri ortağı Zeynep Çetin, kavganın çıkmasına neden olan tahta çiti müşterilerinin rahatsız olması nedeniyle çektiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Olayın yaşanmasına sebep olan bu çitin yanındaki fırın ve tuvaletler. Bizim arazimizi de içerisine alan fırının olduğu yerdi. Biz bununla ilgili çoğu kez şikayette bulunduk. Burada çalışanların üstsüz çalışmaları, tuvaletten çıkanların uygunsuz görüntüleri hoş olmayan görüntülere yol açtı. Hem işletme sahibi olarak beni, hem de müşterilerimizi çok rahatsız etti. Biz de yönetimden izin alarak bu paravanı yaptık. Daha sonra bu paravanın yıkılması gerektiğini, yıkılmazsa kendilerinin yıkacağını söylediler. ’Biz başına yıkarız’ ifadeleriyle bize geldiler. O gece de bize satırla, bıçakla ve sopalarla geldiler. Paravanı, dükkanı alt üst edip gittiler. Bu olay esnasında bebekli kadın müşterilerimize ve çalışanlarımıza saldırıldı. Bazı personelimiz de yaralanmalar oldu. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Konu artık yargıda."



FATİH HOCA BABAM SIFATIYLA BAŞIMDADIR

Kavga sırasında Fatih Terim’in burnunun kırıldığı iddialarını yanıtsız bırakırken, "Bizim babamız yok. Fatih Hocam kardeşimin kayınpederidir. Benim de babamdır. Babam sıfatıyla başımdadır. Fatih Hoca’nın yaralandığı konusunda benim bilgim yok" dedi.



NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in iki damadı ve iki korumasıyla 14 Temmuz gecesi İzmir’in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi’nde Selahaddin Aydoğdu’ya ait Yüzevler Kebapçısı’nda kavga ettiği iddia ediliyordu.



Kavganın nedeninin, Yüzevler’in yanında Beeves Steak House olarak hizmet veren Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin’in, iki işletme arasına paravan koyması olduğu öne sürülüyordu. İddialara göre Aydoğdu’nun AVM yönetimine şikayette bulunduğunu düşünen Fatih Terim, damatları ve korumalarıyla Yüzevler Kebapçısı’na geldi. Burada başlayan yumruklu kavganın ardından masa ve sandalyeler havada uçuştu.Selahaddin Aydoğdu, personeliyle birlikte Terim, damatları ve korumaları hakkında ’yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla şikayetçi oldu. Aydoğdu sosyal medyadaki sözlerinin ardından 'tehdit ve hakaret' suçlamasıyla ifade verdi.



DHA

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