Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!

Önceki gün eşi ve kızıyla Etiler'de bir mekanda yemek yiyen Demet Akalın, bölgede terör saldırısı olacağı yönünde sosyal medyada çıkan dedikodular üzerine hızla evinin yolunu tuttu.

Magazin - 06 Ocak 2017 22:30
Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
Son haftalarda üst üste yaşanan terör saldırıları Demet Akalın’ı korkuttu. Demet Akalın önceki akşam eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile birlikte Etiler’de yemekteydi. O saatlerde Zincirlikuyu'daki bir AVM'de yaşanan gerginlik sosyal medyada terör tehlikesi dedikoduları yol açtı. AVM'nin boşaltıldığı ve bölgede terör saldırısı olabileceği yönündeki söylentiler üzerine Akalın, eşi ve kızıyla birlikte hızla mekanı terk etti. Ünlü şarkıcı direksiyona geçerken, Okan Kurt kucağında uyuyan kızı Hira’yla birlikte aracın arka koltuğuna oturdu. Aile, daha sonra evlerine doğru yola çıktı.

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