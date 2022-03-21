"Teşkilat" dizisinde flaş ayrılık!

Tims&B’nin TRT1 için çektiği “Teşkilat” dizisinde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin Mete Başkanı (Mesut Akusta), Yıldırım’ın kurduğu tuzak nedeniyle vurulmuş ve akıbeti merak konusu olmuştu. Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı diziden Mesut Akusta’nın 39. bölümün sonunda karakterinin hikâyesi bittiği için ölerek veda edeceği ortaya çıktı.Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman gibi ünlü oyuncuları buluşturan Teşkilat’a Akusta geçen aylarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre zorunlu olarak ara vermek zorunda kalmıştı.