'Teşkilat' dizisine bir hafta ara!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin ilgi odağı olan ‘Teşkilat’ dizisinin bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

29.04.2022 18:17 Dizi Galeri

'Teşkilat' dizisine bir hafta ara!
TRT 1'in pazar akşamları reyting rekorları kıran dizisi 'Teşkilat'a yayın arası verildiği açıklandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizi için kanaldan şu açıklama yapıldı:


"Teşkilat" dizimizin yeni bölümü 1 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanmayacaktır. Yeni bölüm yerine bir önceki bölüm (1 Mayıs Pazar) tekrarı yayınlanacaktır. Teşkilat'ın yeni bölümü ise 8 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanacaktır."

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