"Teşkilat" dizimizin yeni bölümü 1 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanmayacaktır. Yeni bölüm yerine bir önceki bölüm (1 Mayıs Pazar) tekrarı yayınlanacaktır. Teşkilat'ın yeni bölümü ise 8 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanacaktır."
'Teşkilat' dizisine bir hafta ara!
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin ilgi odağı olan ‘Teşkilat’ dizisinin bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
29.04.2022 18:17 Dizi Galeri
"Teşkilat" dizimizin yeni bölümü 1 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanmayacaktır. Yeni bölüm yerine bir önceki bölüm (1 Mayıs Pazar) tekrarı yayınlanacaktır. Teşkilat'ın yeni bölümü ise 8 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanacaktır."