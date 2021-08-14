"Teşkilat" dizisine flaş transfer!

TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Teşkilat yeni sezon çekimlerine başladı. Kadrosunu da güçlendirmeye devam eden diziye sürpriz bir isim daha katıldı. Yeni sezonda da Pazar akşamları ekrana gelecek olan Teşkilat'ın kadrosuna Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mustafa Açılan da dahil oldu. Daha önce Bir Zamanlar Çukurova, Maria ile Mustafa ve Akıncı’da rol alan yakışıklı oyuncu “Teşkilat”ta Çetin rolüne hayat verecek.