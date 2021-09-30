“Teşkilat” hain saldırının faillerinin peşinde!

Yeni bölümü merakla beklenen ‘Teşkilat’, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.Zehra’nın eski eşi Kemal’in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir ‘Uyuyan’ tarafından patlatılmıştır. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz’de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye’nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren’in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer. Serdar’ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra’nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan’a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.Bu hedef doğrultusunda Ceren’i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.‘Teşkilat’ 16’ncı bölümüyle 3 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…