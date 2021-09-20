'Teşkilat' kadrosuna sürpriz isim!

Hakan Boyav, ‘Teşkilat’ın ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık nam-ı diğer Tövbekar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Teşkilat’ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım’ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.‘Teşkilat’, kadroya katılan sürpriz oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile ikinci sezonunda da yine adını zirveye yazacak.Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Teşkilat’ ikinci sezon yeni bölümleriyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1’de başlıyor…