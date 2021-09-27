'Teşkilat' yeni sezona nasıl başladı?

Yine milyonları ekrana başına kilitleyen ‘Teşkilat’ sezona tüm reyting kategorilerinde birinci olarak zirvede başladı.‘Teşkilat’, kadroya katılan yeni oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıradışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirirken, sosyal medyada da #TeşkilatSezonİki etiketiyle gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı.MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen ve o günden beri ortadan kaybolan Serdar’ın izine Polonya’da rastlayan ekip, derhal harekete geçti. Zor durumdaki Serdar’ın yardımına ise Ceren yetişti, ancak Serdar’ın hiçbir şeyi hatırlamaması işleri fena karıştırdı. Ceren’in yalanlarına inanan Serdar, kendisini kurtarmaya gelen ekip arkadaşlarına silah doğrultunca; Zehra, Serdar’ı vurmak zorunda kaldı.Serdar, Ankara’ya güvenli bir hastaneye getirildi. Serdar’ın durumu ekibin yeni lideri Halit Başkan’ı şüphelendirdi. Halit Başkan, Serdar’ın bunca zamandır nerede olduğu ve kimlerle iletişime geçtiğini öğrenmek üzere harekete geçti.Diğer yanda Şirket, Fadi’nin ölümünün ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu 6. Bölge’den sorumlu olmak üzere yeni bir isim seçti. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı, geçmişte husumet yaşadığı Almanya’nın en zengin iş adamlarından biri olan Yıldırım’dı. Yıldırım’ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletini kendi doğalgazını çıkaramayacağı konusunda uyarmaktı.Hayırsever bir iş adamı olarak görünen Yıldırım’ın Türkiye’ye gelişi büyük ses getirdi. Yıldırım’ın Ankara’ya döndüğünü haberlerden gören Halit Başkan, bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Şüphelerini paylaşmak için yıllar önce beraber görev yaptığı ekip arkadaşı Sadık’ı ziyaret eden Başkan, Yıldırım hakkında herkesi uyardı.Ceren, Serdar’a olan aşkını ve iyi niyetini göstermek için büyük bir saldırı planlandığının bilgisini verdi. Serdar bu bilgiyi ekiple paylaşınca Uzay ve Gürcan araştırmaya girişti. Elde edilen ipuçlarıyla Pınar ve Hakkı Dayı hemen operasyona başladı.Serdar’ı yakından takip eden Zehra ve Hulki ise Ceren’e gideceğini düşündükleri için Serdar’ın hastaneden kaçmasına göz yumdular.Şirket’in hain planıyla Türk sondaj gemisi Mavi Vatan 1’de gerçekleşen patlama ise herkesi derinden etkiledi.‘Teşkilat’ her pazar saat 20.00’de TRT 1’de…