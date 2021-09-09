'Teşkilat'ın ikinci sezon afişi yayınlandı!

Yeni sezon fragmanları ile nefes kesen ve beklentiyi zirveye taşıyan dizinin afişinde, ‘Teşkilat’ın yıldızları Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu ve kadroya bu sezon katılan Gürkan Uygun yer aldı.‘Teşkilat’, kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile pazar günleri yine zirvenin sahibi olacak.Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü ‘Teşkilat’ 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1’de.