Yayına girdiği günden itibaren seyirciden büyük ilgi gören ve pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Teşkilat”, ilk fragmanıyla ikinci sezonunda çıtayı daha da yukarı taşıyacağını gözler önüne serdi. Görsel efektleri ile dikkat çeken heyecan yüklü fragmanda “Teşkilat”ın ikinci sezonunda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı.
Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine zirvenin sahibi olacak.
Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” yeni sezonuyla yakında TRT 1’de.
Teşkilat 2. sezon ilk fragman
“Teşkilat”ın ikinci sezonundan ilk görüntüler...
TRT 1 ekranlarında ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kıran “Teşkilat”ın merakla beklenen ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı. “Teşkilat”, yeni sezonuyla yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
03.09.2021 02:16 Dizi Galeri