“Teşkilat”ın ikinci sezonundan ilk görüntüler...

Yayına girdiği günden itibaren seyirciden büyük ilgi gören ve pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Teşkilat”, ilk fragmanıyla ikinci sezonunda çıtayı daha da yukarı taşıyacağını gözler önüne serdi. Görsel efektleri ile dikkat çeken heyecan yüklü fragmanda “Teşkilat”ın ikinci sezonunda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı.Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine zirvenin sahibi olacak.Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” yeni sezonuyla yakında TRT 1’de.